فرماندار شهرستان اشکذر هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان حضرت زینب (س)، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پرستاران و کادر درمانی این مرکز قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده، به همراه دهقانی بخشدار مرکزی و سرهنگ فاضلی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان، با حضور در بیمارستان حضرت زینب کبری (س)، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با پرستاران و کادر درمان، با اهدای شاخه‌های گل از خدمات ارزشمند آنان در مسیر سلامت و درمان بیماران تجلیل کرد.

این دیدار به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر، ایثار و فداکاری و گرامیداشت روز پرستار، با هدف قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه و شبانه‌روزی خادمان حوزه سلامت برگزار شد؛ افرادی که با تکیه بر دانش، تخصص، تعهد و صبوری، در تسکین آلام بیماران و همراهی با خانواده‌های آنان نقش‌آفرینی می‌کنند.

فرماندار اشکذر در جریان این بازدید، با گفت‌و‌گو با آقایی مدیر بیمارستان حضرت زینب کبری (س)، در جریان آخرین تغییرات، روند فعالیت و نحوه ارائه خدمات درمانی این مرکز قرار گرفت.

بیمارستان حضرت زینب کبری (س) اشکذر که در یک سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است، از جمله زیرساخت‌های درمانی شهرستان به شمار می‌رود که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات سلامت و توسعه امکانات درمانی منطقه راه‌اندازی شده است.

این دیدار، فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های جامعه پرستاری و قدردانی از نقش مؤثر آنان در ارتقای سلامت جامعه بود؛ تلاشی که در کنار دانش و تخصص، با مهر، صبوری و تعهد به خدمت معنا پیدا می‌کند.