به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به تولید گل شاخه‌بریده در ۹ واحد گلخانه‌ای صریح کرد: تولید گل شاخه‌بریده در استان همدان طی سال‌های اخیر با توسعه فعالیت گلخانه‌های تخصصی دنبال شده و شرایط آب‌وهوایی استان، به‌ویژه شب‌های خنک، از مزیت‌های مهم تولید این محصول است.

وی افزود: گلخانه‌های تولید گل شاخه‌بریده در شهرستان‌های مختلف استان پراکنده شدند وشهرستان نهاوند به لحاظ سطح گلخانه و مقدار تولید در جایگاه نخست استان همدان قرار دارد؛ پس از آن شهرستان همدان رتبه دوم را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ نیز در رتبه‌های سوم و چهارم تولید گل شاخه‌بریده قرار دارند. در استان همدان به‌طور میانگین از هر مترمربع گلخانه گل شاخه‌بریده حدود ۱۰۰ شاخه گل برداشت می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت این شیوه تولید برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

آقای خانجانی افشار با اشاره به کیفیت گل‌های شاخه‌بریده برداشت شده در استان همدان گفت: بخش عمده گل‌های شاخه‌بریده تولیدی این استان به بازار گل تهران ارسال می‌شود و علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار داخلی، امکان صادر این محصولات به کشور‌های هدف صادراتی نیز وجود دارد.

برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و امکان تولید گل‌های شاخه‌بریده باکیفیت، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش گل در استان همدان فراهم کرده است.