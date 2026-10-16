رقابت‌های مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره فرشتگان میناب با مشخص شدن ۱۶ تیم صعودکننده به مرحله دوم به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره فرشتگان میناب در گروه‌های هشتگانه به میزبانی استان‌های فارس، خراسان رضوی، همدان، گلستان، اصفهان، ایلام، مرکزی و آذربایجان شرقی برگزار شد.

در پایان پیکار‌های مرحله نخست، تیم‌های برتر گروه‌های هشتگانه و راه‌یافته به مرحله دوم به شرح زیر مشخص شدند:

گروه یک: ۱- فارس، ۲- قم

گروه دو: ۱- ستارگان خراسان رضوی، ۲- اردبیل

گروه سه: ۱- دلفان لرستان، ۲- همدان

گروه چهار: ۱- مازندران، ۲- گلستان

گروه پنج: ۱- سپاهان اصفهان، ۲- کردستان

گروه شش: ۱- ایلام، ۲- تهران

گروه هفت: ۱- فرش ایده‌آل کاشان، ۲- گیلان

گروه هشت: ۱- خوزستان، ۲- آذربایجان شرقی

همچنین با پایان این رقابت‌ها، گروه‌بندی مرحله دوم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد و ۱۶ تیم راه‌یافته در چهار گروه به شرح زیر به مصاف یکدیگر خواهند رفت:

گروه ۱: فارس، اردبیل، دلفان لرستان، گلستان

گروه ۲: قم، ستارگان خراسان رضوی، همدان، مازندران

گروه ۳: سپاهان اصفهان، تهران، فرش ایده‌آل کاشان، آذربایجان شرقی

گروه ۴: کردستان، ایلام، گیلان، خوزستان