لیگ کشتی فرنگی نوجوانان؛ معرفی ۱۶ تیم صعودکننده به مرحله دوم
رقابتهای مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره فرشتگان میناب با مشخص شدن ۱۶ تیم صعودکننده به مرحله دوم به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای لیگ کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره فرشتگان میناب در گروههای هشتگانه به میزبانی استانهای فارس، خراسان رضوی، همدان، گلستان، اصفهان، ایلام، مرکزی و آذربایجان شرقی برگزار شد.
در پایان پیکارهای مرحله نخست، تیمهای برتر گروههای هشتگانه و راهیافته به مرحله دوم به شرح زیر مشخص شدند:
گروه یک: ۱- فارس، ۲- قم
گروه دو: ۱- ستارگان خراسان رضوی، ۲- اردبیل
گروه سه: ۱- دلفان لرستان، ۲- همدان
گروه چهار: ۱- مازندران، ۲- گلستان
گروه پنج: ۱- سپاهان اصفهان، ۲- کردستان
گروه شش: ۱- ایلام، ۲- تهران
گروه هفت: ۱- فرش ایدهآل کاشان، ۲- گیلان
گروه هشت: ۱- خوزستان، ۲- آذربایجان شرقی
همچنین با پایان این رقابتها، گروهبندی مرحله دوم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد و ۱۶ تیم راهیافته در چهار گروه به شرح زیر به مصاف یکدیگر خواهند رفت:
گروه ۱: فارس، اردبیل، دلفان لرستان، گلستان
گروه ۲: قم، ستارگان خراسان رضوی، همدان، مازندران
گروه ۳: سپاهان اصفهان، تهران، فرش ایدهآل کاشان، آذربایجان شرقی
گروه ۴: کردستان، ایلام، گیلان، خوزستان