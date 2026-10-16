دویست و بیست و نهمین اجتماع شبانه در شیراز برگزار شد و شرکت کنندگان با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) به عنوان اسوه صبر و مقاومت، موضوعاتی نظیر تجلیل از فداکاری پرستاران، تبیین مفهوم صبر ملی و ترویج فرهنگ همدلی و مواسات را بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دویست و بیست و نهمین اجتماع شبانه در شیراز برگزار شد و شرکت کنندگان با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) به عنوان اسوه صبر و مقاومت، موضوعاتی نظیر تجلیل از فداکاری پرستاران، تبیین مفهوم صبر ملی و ترویج فرهنگ همدلی و مواسات را بیان کردند.