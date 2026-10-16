عضو هیئت‌مدیره هیئت زینبیه شیراز در مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س)، از نیم‌قرن فعالیت این مجموعه در عرصه‌های مذهبی، فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیئت‌مدیره هیئت زینبیه شیراز در مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س)، از نیم‌قرن فعالیت این مجموعه در عرصه‌های مذهبی، فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.

خلیل نگهبان‌فرد گفت: این هیئت حدود پنج دهه پیش فعالیت خود را آغاز کرد و با کمک خیران، فضای اولیه آن بازسازی و توسعه یافت.

وی افزود: در کنار برگزاری مراسم مذهبی، صندوق قرض‌الحسنه و خیریه نیز در این مجموعه فعال است و برنامه‌های متنوعی در طول سال برگزار می‌شود. نگهبان‌فرد ادامه داد: برگزاری جلسات تفسیر نهج‌البلاغه در شب‌های پنجشنبه، دعای ندبه در صبح‌های جمعه، مراسم عزاداری دهه محرم و برنامه‌های تلاوت قرآن، سخنرانی و روضه‌خوانی در ماه مبارک رمضان از جمله فعالیت‌های این هیئت است.

عضو هیئت‌مدیره هیئت زینبیه شیراز با اشاره به استمرار فعالیت‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم در کنار برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، از محور‌های اصلی فعالیت هیئت زینبیه شیراز است.