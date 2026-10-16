بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، هوای استان مرکزی طی چهار روز آینده عمدتاً قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت جوی استان مرکزی؛ احتمال بارش پراکنده از سه‌شنبه و افزایش آلودگی هوا

وضعیت جوی استان مرکزی؛ احتمال بارش پراکنده از سه‌شنبه و افزایش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: مطابق بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان طی چهار روز آینده عمدتاً قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود.

از روز سه‌شنبه با تأثیر یک موج کم‌دامنه تراز میانی جو، احتمال بارش‌های پراکنده در مناطقی از استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین به‌دلیل پایداری نسبی هوا تا روز‌های اولیه هفته آینده و سکون نسبی جو، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و شهری افزایش خواهد یافت.

از نظر دمایی نیز طی روز‌های آینده نوسان قابل‌ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود.