رئیس جمهور لبنان گفته، چارچوب توافق با رژیم صهیونیستی مانع از گسترش جنگ و حملات صهیونیست‌ها به لبنان شده است، اما بر روستا‌های اشغالی افزوده شد و تخریب زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بیروت، رئیس جمهور لبنان می‌گوید: چارچوب توافق با رژیم صهیونیستی مانع از گسترش جنگ و حملات صهیونیست‌ها با لبنان شده است، اما آنچه در روستا‌های جنوبی بعد از امضا چارچوب توافق گذشت با سخنان وی همخوانی ندارد به ویژه اینکه بر روستا‌های اشغالی افزوده شد و تخریب زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد.