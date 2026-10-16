به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی وقوع سرقت از خانه‌ها و ساختمان‌های در دست ساخت در شهر یزد ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند. وی افزود: با هماهنگی قضائی، ۱۴ سارق در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند و در بازجویی‌های انجام شده به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.