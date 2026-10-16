به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در بیست و دومین یادواره شهدای روستای خارکش ساری، با حضور شخصیت‌های برجسته کشوری و استانی، مردم و عاشقان راه شهادت در آستانه امامزاده جبار به تکریم یاد ۱۵۷ شهید رودپی مرکزی پرداختند.

این مراسم باشکوه با علمداری شهیدان جلیل قلیپور، جواد اکبری و حسین فلاح، در فضای معنوی برگزار شد. در این یادواره، مردم مومن از سراسر شهرستان ساری و استان مازندران، با حضور در این تجمع، به پاسداری از میراث معنوی شهدای «باب‌الحوائج» و سایر شهدای عزیز، تجلیگر پیوند میان زندگان و مردگان در مسیر مکتب سیدالشهدا (ع) بودند.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، در سخنان خود بر پیوند میان «یادکرد شهدا» و «عمل به وصایا» تأکید کرد. وی اظهار داشت: حضور در این یادواره، تنها یک مراسم نیست؛ بلکه تداوم راه و عمل به وصیت‌های شهداست که غیرت و صیانت از میهن، نظام ولایی و ناموس را به جامعه آموختند.

ایشان با تحلیل ابعاد تهاجم دشمن، هشدار داد:دشمن امروز در پی ضربه زدن به بنیان خانواده و تضعیف ساختار جامعه است. از این رو، حفظ حیا و عفت در میان زنان و دختران، و برخورداری از غیرت مردان در صیانت از حیا، یکی از مهم‌ترین جبهه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن محسوب می‌شود.

در این مراسم از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، فعالان فرهنگی و گروه سرود دانش‌آموزان روستای خارکش تجلیل به عمل آمد.