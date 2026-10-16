به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‌ ای اف سی از کوالالامپور، بر این اساس در فهرست برترین بازیکن سال نام علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تیم تراکتور تبریز به سبب درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ در میان سه نامزد اصلی کسب عنوان مرد سال آسیا به چشم می‌خورد. این دومین بار پس از سال ۲۰۱۹ است که بیرانوند ۳۴ ساله نامزد این جایزه می‌شود.

فیراس البریکان ستاره ۲۶ ساله خط حمله تیم ملی عربستان و تیم الاهلی عربستان و سالم الدوسری هافبک ملی پوش عربستان نیز نامزد‌های نهایی دیگر هستند. الدوسری ۳۵ ساله که کاپیتان تیم الهلال است، برای سومین بار در ۴ سال اخیر نامزد شده است. او در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ مرد سال آسیا نام گرفت.

همچنین در فهرست بهترین بازیکن فوتسال بار دیگر حسین طیبی از ایران به همراه سعید احمد عباسی نامزد برترین فوتسالیست سال هستند. همچنین مرضیه جعفری که سال قبل بهترین مربی زنان آسیا انتخاب شد بار دیگر نامزد شده است.

سی امین مراسم گالای فوتبال آسیا ۲۰۲۶ پنجشنبه ۱۹ نوامبر در سالن تئاتر آکسرا کینگ پاور در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. تایلند برای دومین بار پس از سال ۲۰۱۷ میزبان مراسم شده است.

فهرست سایر نامزد‌ها به این شرح است:

بهترین بازیکن زن:

هالی مک نامارا از استرالیا - ملبورن سیتی استرالیا و اورتون انگلیس / کیم کیونگ یونگ از کره شمالی - نایگوهیانگ کره شمالی / کیم هی ری از کره جنوبی - ووهان جیانگدا چین و اف سی سوون کره جنوبی

بهترین بازیکن لژیونر:

آیاسه اودا از ژاپن - فاینورد هلند و لیل فرانسه / هوانگ این بیوم از کره جنوبی - فاینورد هلند و پورتو پرتغال / لی کانگ این از کره جنوبی - پاری سن ژرمن فرانسه و آتلتیکومادرید اسپانیا

بهترین بازیکن لژیونر زن:

آلانا کندی از استرالیا - لاندن سیتی لایونسس انگلیس / کایتلین فورد از استرالیا - آرسنال انگلیس / یوی هاسه گاوا از ژاپن - منچسترسیتی انگلیس

بهترین بازیکن فوتسال:

سعید احمد عباسی از ایران - گیتی پسند اصفهان / حسین طیبی از ایران - گهر زمین ایران / محمد عثمان موسی از تایلند - خیمبی کارتاخنا اسپانیا

بهترین سرمربی مرد:

جوزف مونته مورو از استرالیا - تیم ملی زنان استرالیا / گو کورودا از ژاپن - تیم ماچیدا زلویا ژاپن / سادایوشی شیرای از ژاپن - تیم ملی دختران کمتر از ۱۷ سال ژاپن

بهترین سرمربی زنان:

ما شیائوشو از چین - تیم دختران کمتر از ۱۷ سال چین / مرضیه جعفری از ایران - خاتون بم / پارک یون جیونگ از کره جنوبی - تیم دختران کمتر از ۲۰ سال کره جنوبی

بهترین بازیکن جوان (پسران):

ماکی کیتاهارا از ژاپن - تیم اف سی توکیو ژاپن / ریون ایچی هارا از ژاپن - آلکمار هلند / ریونوسوکه ساتو از ژاپن - اف سی توکیو ژاپن و والنسیا اسپانیا

بهترین بازیکن جوان (دختران):

کیم وون سیم از کره شمالی - تیم مدرسه پیونگ یانگ کره شمالی / یو جونگ هیانگ از کره شمالی - ۲۵ آوریل کره شمالی / نوآ فوکوشیما از ژاپن و تیم آکادمی فوکوشیما ژاپن

بهترین فدراسیون سال (پلاتین): ژاپن، اردن و عربستان

بهترین فدراسیون سال (الماس): پین، تایلند و ویتنام

بهترین فدراسیون سال (طلا): هنگ کنگ، هند و مالزی

بهترین فدراسیون سال (یاقوت): بنگلادش، گوآم و لائوس

بهترین فدراسیون منطقه‌ای سال: آسه آن، آسیای میانه و جنوب

جایزه رئیس‌ ای اف سی به فوتبال پایه (طلا): استرالیا، ایران و ژاپن

جایزه رئیس‌ ای اف سی به فوتبال پایه (نقره): بنگلادش، گوآم و هند

جایزه رئیس‌ ای اف سی به فوتبال پایه (برنز): کامبوج، اندونزی و میانمار

جایزه میزبانی شایسته جام ملت‌های زنان آسیا: استرالیا

جایزه الماس آسیا (خدمتگزار فوتبال آسیا): در مراسم اعلام خواهد شد.