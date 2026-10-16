به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان به استان گفت: این استان سالانه میزبان بیش از ۲۰۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی است. امید یوسفی با بیان اینکه تالاب‌های شیبلو، کانی برازان، سولدوز، درگه سنگی، حسنلو، سد حسنلو و رودخانه ارس میزبان عمده‌ترین جمعیت پرندگان در زمان مهاجرت هستند، افزود: پرندگان آبزی و کنار آبزی، از جمله انواع غازها، انواع اردک‌ها، آنقوت، انواع آبچلیک، خوتکا و کشیم از مهم‌ترین گونه‌های مهاجر هستند که بیشترین حضور را در این زیستگاه‌ها دارند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی استان تصریح کرد: این پرندگان با توجه به شرایط اقلیمی استان، تا زمانی که وضعیت آب و هوایی مناسب باشد، زمستان را در تالاب‌های استان سپری می‌کنند و به تدریج از اواخر زمستان یا اسفند به زیستگاه‌های اصلی خود بازمی‌گردند.وی ادامه داد: سرشماری این پرندگان توسط کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در ماه‌های دی و بهمن انجام می‌شود.یوسفی با اشاره به اهمیت این مهاجرت‌ها برای اکوسیستم استان بیان کرد: حضور پرندگان مهاجر نه تنها بر تنوع زیستی منطقه تأثیر مثبت می‌گذارد، بلکه نقش مهمی در حفظ تعادل زیست‌محیطی و کنترل آفات دارد.وی حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تالاب‌ها را برای حفظ گونه‌های مختلف ضروری دانست و یادآور شد: اداره کل حفاظت محیط زیست با اقدامات حفاظتی شامل پایش مستمر زیستگاه ها، کنترل فعالیت‌ها در حاشیه تالاب‌ها و جلوگیری از آلودگی و هرگونه صید و شکار تلاش می‌کند تا این زیستگاه‌ها شرایط خوبی برای میزبانی داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی همچنین بر لزوم همکاری همه نهاد‌ها و جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: آگاه‌سازی عمومی و جلب مشارکت مردم کمک موثری به بهبود وضعیت زیست‌محیطی و حفاظت از پرندگان مهاجر است.