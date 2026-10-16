به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: هفته پیش‌رو دمای هوای استان به طور متوسط تا هفت درجه سردتر می‌شود بنابراین پیش بینی‌های لازم از سوی مردم و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ضروری است.

وی ادامه داد: این شرایط جوی در برخی مناطق موجب رگبار باران، غرش آذرخش و افزایش سرعت وزش باد می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه هوای استان روز‌های یکشنبه و دوشنبه به نسبت پایدار خواهد بود اظهار کرد: از روز سه شنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد جو استان خواهد شد که احتمال بارش‌های قوی در شهر‌های استان پیش بینی می‌شود.

اصغرزاده ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای ۶ درجه خنک‌ترین و میانه و بناب با حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین شهر‌های استان بودند و دمای هوای تبریز در خنک‌ترین زمان به ۱۴ و در گرمترین زمان به ۲۸ درجه رسید.