نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و استاندار در پیامی مشترک به مناسبت روز پرستار، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در صیانت از سلامت جامعه، بر ضرورت تأمین حقوق عادلانه، ارتقای امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های معیشتی این قشر تأکید کردند و پرستاران را وارثان مکتب حضرت زینب کبری (س) معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی و مهدی زندیه‌وکیلی در پیام مشترک خود به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت خدمات صادقانه و فداکاری‌های قشر فرهیخته‌ای دانستند که با تکیه بر دانش، تعهد و مهرورزی در مسیر حفظ جان و سلامت مردم گام برمی‌دارند.

در این پیام آمده است: حضرت زینب کبری (س) به‌عنوان اسوه صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری در واقعه کربلا با پرستاری از مجروحان و حمایت از بازماندگان عاشورا، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت و با پاسداری از پیام نهضت حسینی، الگویی جاودانه برای خدمت به انسان‌ها شد.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار مرکزی افزودند: پرستاران امروز کشور نیز با الهام از سیره آن بانوی بزرگوار، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با وجود دشواری‌ها و فشار‌های کاری، مسئولیت خطیر مراقبت از بیماران را بر عهده دارند و در شرایط عادی و بحرانی نقشی اساسی در حفظ سلامت و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

در ادامه این پیام تأکید شده است: فداکاری پرستاران تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه حضور مسئولانه آنان در لحظات دشوار زندگی بیماران و خانواده‌هایشان، جلوه‌ای از تعهد انسانی و اخلاق حرفه‌ای است که شایسته بالاترین سطح قدردانی و حمایت اجتماعی است.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و زندیه‌وکیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، از تلاش‌های پرستاران در دوره‌های دشوار و شرایط بحرانی قدردانی کردند و خدمات این قشر را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور دانستند.

در بخش دیگری از پیام، از همسران و مادران جانبازان نیز به‌عنوان پرستاران بی‌ادعای خانواده یاد شده و آمده است: این بانوان صبور با مراقبت مستمر از جانبازان و تحمل دشواری‌های زندگی، جلوه‌ای دیگر از ایثار و وفاداری را به نمایش می‌گذارند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار مرکزی تأکید کردند: تکریم پرستاران نباید به مناسبت‌های تقویمی محدود شود، بلکه حمایت عملی از این قشر، به‌ویژه در زمینه پرداخت عادلانه حقوق و مزایا، تأمین امنیت شغلی، بهبود شرایط کاری و رسیدگی به مطالبات معیشتی آنان، ضرورتی جدی و مسئولیتی اخلاقی، شرعی و ملی است.

در پایان این پیام، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط به پیگیری مستمر و اقدام مؤثر برای رفع مشکلات پرستاران فراخوانده شدند و ضمن تبریک روز پرستار به تمامی پرستاران و فعالان حوزه مراقبت و درمان، برای آنان سلامتی، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و میهن اسلامی آرزو شد.