دکتر مسعود حبیبی، با هدف بررسی مسائل و برنامه‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، به این استان سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف بررسی مسائل و برنامه‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، به این استان سفر می‌کند. در جریان این سفر، برنامه‌هایی از جمله دیدار و گفت‌و‌گو با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، تقدیر از افتخارآفرینان معاونت فرهنگی و دانشجویی، برگزاری نشست هم‌اندیشی کنگره شهدای مدافع سلامت و دیدار با فعالان دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی صورت می‌گیرد.

همچنین بازدید از دانشکده پرستاری و بیمارستان شهید صدوقی یزد به مناسبت روز پرستار، از دیگر برنامه‌های این سفر خواهد بود.

دکتر حبیبی، فردا ۲۵ مهرماه به یزد سفر می‌کند.