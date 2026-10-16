به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «فرآیند‌های پرستاری در بحران» با هدف ارتقای آمادگی نظام پرستاری برای مواجهه با حوادث و بلایا، به تبیین چارچوب‌های مدیریت خدمات پرستاری، استاندارد‌های مراقبت بالینی و الزامات ارائه خدمات سلامت در شرایط بحرانی می‌پردازد.

این اثر در دفتر ارتقای سلامت جامعه و خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، با تلاش خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت جامعه و خدمات پرستاری، و مشارکت جمعی از نخبگان پرستاری کشور، زیر نظر دکتر عباس عبادی تدوین شده است. ارتقای آمادگی عملیاتی کادر پرستاری، یکپارچه‌سازی فرایند‌های تریاژ و مراقبت، تبیین اصول اخلاق حرفه‌ای، حمایت روانی از کارکنان و توسعه نظام ارتباطی و مدیریتی در شرایط بحران، از محور‌های اصلی این کتاب است.

کتاب «پرستار و قانون» نیز به تألیف حمید چراغی شمامی و با همکاری دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری تدوین شده است. این اثر با هدف ارتقای آگاهی حقوقی پرستاران، به تبیین حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی این حرفه می‌پردازد و موضوعاتی همچون قوانین و مقررات مرتبط با حرفه پرستاری، مراجع رسیدگی‌کننده و فرایند‌های دادرسی را مورد توجه قرار می‌دهد.

رونمایی از این دو اثر، گامی در جهت توسعه دانش تخصصی و حقوقی جامعه پرستاری و تقویت آمادگی حرفه‌ای پرستاران برای مواجهه با شرایط بحرانی و مسئولیت‌های قانونی در ارائه خدمات سلامت به شمار می‌رود.

مراسم رونمایی از این دو کتاب با حضور عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، جمعی از استادان، پیشکسوتان و فعالان جامعه پرستاری برگزار شد.