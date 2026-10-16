رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: تخصص، مسئولیت‌پذیری، تعهد حرفه‌ای و دلسوزی پرستاران، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی دارد و تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر ارزشمند، شایسته قدردانی و حمایت همه‌جانبه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراسم بزرگداشت و قدردانی از پرستاران کشور با همکاری مؤسسه کارآفرینان آواسلامت و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزار شد.

در این مراسم، از دو پرستار نمونه کشوری به پاس تلاش‌های ارزشمند، تعهد حرفه‌ای و خدمات شایسته آنان در حوزه سلامت و مراقبت از بیماران تجلیل شد. همچنین، به قید قرعه، هدایایی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

سید حسین صفوی، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی اظهار کرد: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت کشور هستند و نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات درمانی، مراقبت از بیماران و حمایت از خانواده‌های آنان ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، حمایت مستمر از این جامعه حرفه‌ای و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه کارآفرینان آواسلامت، از مجموعه‌های وابسته به هیئت امنا، افزود: این مؤسسه حدود ۲۰ هزار نیروی حوزه سلامت را به کار گرفته است که بخش عمده‌ای از آنان را پرستارانی تشکیل می‌دهند که در مراکز درمانی دولتی سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند.

صفوی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در نظام سلامت تصریح کرد: تخصص، مسئولیت‌پذیری، تعهد حرفه‌ای و دلسوزی پرستاران، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی دارد و تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر ارزشمند، شایسته قدردانی و حمایت همه‌جانبه است.

رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران همچنین بر ضرورت توجه به ارتقای دانش تخصصی و توانمندی‌های مدیریتی پرستاران تأکید کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های آموزشی و فراهم‌کردن مسیر‌های توسعه حرفه‌ای می‌تواند به تقویت مهارت‌های تخصصی پرستاران و آماده‌سازی آنان برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در آینده نظام سلامت کشور کمک کند.

در همین راستا، در این مراسم، فرصت بهره‌مندی از دوره‌های MBA مدیریت سلامت برای تعدادی از پرستاران نیز فراهم شد؛ اقدامی که با هدف حمایت از ارتقای دانش مدیریتی و توسعه ظرفیت‌های حرفه‌ای جامعه پرستاری صورت گرفت.

برگزاری این مراسم در کنار قدردانی از پرستاران نمونه کشوری، فرصتی برای پاسداشت جایگاه جامعه پرستاری، قدردانی از خدمات ارزشمند آنان و تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های حرفه‌ای، آموزشی و مدیریتی از نیرو‌های انسانی نظام سلامت بود.

مؤسسه کارآفرینان آواسلامت و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برگزاری این مراسم، بر اهمیت تکریم پرستاران و تقویت زمینه‌های رشد و توانمندسازی آنان به‌عنوان یکی از ارکان اساسی ارائه خدمات سلامت در کشور تأکید کردند.