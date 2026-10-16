بابل میزبان تجمع دانش‌آموزی و دانشجویی با محوریت حمایت از حقوق دانش‌آموزان معترض در فرانسه و دختران دانش‌آموز جمهوری آذربایجان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،بابل میزبان تجمع دانش‌آموزی و دانشجویی با محوریت حمایت از حقوق دانش‌آموزان معترض در فرانسه و دختران دانش‌آموز جمهوری آذربایجان بود.

این گردهمایی با عنوان از پاریس تا باکو، از بابل تا افق بیداری و با هدف اعلام همبستگی با دانش‌آموزان معترض در فرانسه و دختران دانش‌آموز جمهوری آذربایجان برگزار شده است.

شعار یک صدا، یک آرمان؛ ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی به‌عنوان محور اصلی تجمع مطرح شده و برگزارکنندگان بر ضرورت توجه به حقوق انسانی، عدالت و مقابله با تبعیض تأکید کرده‌اند.

همچنین با اشاره به همبستگی میان دانش‌آموزان و دانشجویان در نقاط مختلف جهان، بر این موضوع تأکید دارد که دفاع از کرامت انسانی و حمایت از حقوق افراد، فارغ از محل زندگی و ملیت آنان، از جمله محور‌های مورد توجه این گردهمایی بود.