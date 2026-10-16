





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالحسین خادم الحسینی پنجشنبه شب در اجتماع مردم دزفول مقابل آستان متبرک سبزقبا(ع) و به مناسبت نخستین سالگرد شهادت شهید پورمهدی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این سردار شهید بیان کرد: شهید پورمهدی چکیده‌ای از فضایل اخلاقی و اسوه ایستادگی در میدان جهاد و مقاومت بود.

وی ادامه داد: سردار شهید پورمهدی چندین بار در دوران دفاع مقدس هشت ساله به درجه رفیع جانبازی نایل آمد ولی هرگز میدان جهاد و مقاومت را ترک نکرد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه شهید پورمهدی دارای نگاه راهبردی و عمیق به مسایل اطلاعاتی و عملیاتی بود، گفت: صداقت، ولایتمداری، دوری از رفاه، انجام کارهای خیر و همچنین خدمت به پدر و مادر از جمله وِیژگی‌های بارز شخصیتی این شهید بود.

وی با بیان اینکه صبر در دوران جراحت و شجاعت در میدان رزم شهید مهدی زاده هرگز از خاطر من فراموش نمی‌شود، افزود: اگرچه صورت شهید بر اثر اصابت ترکش دچار جراحت زیادی شده بود ولی این جانبازی هم مانع ترک شهید از میدان ایستادگی و مقاومت نشد.

سردار خادم الحسینی با تجلیل از حضور حماسه آفرین ملت بزرگ ایران به ویژه زنان در خیابان‌ها و میادین بیان کرد: بانوان ایران اسلامی با حصور پررنگ در خیابان‌ها، درس ایستادگی را به همه آموخته‌اند.

وی ادامه داد: امت مبعوث شده ایران اسلامی ثابت کردند که در برابر دشمنان هرگر سر خم نخواهند کرد.

سردار سرتیپ پاسدار شهید محمدرضا پورمهدی پس از ۴۱ سال رفاقت با زخم‌ها و ترکش‌های بدنش و سال‌ها صبوری و تحمل درد و رنج به جامانده از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس، سرانجام در روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهید خود پیوست.

آیین تشییع پیکر این شهید والامقام روز پنجشنبه مورخ ۲۴مهرماه ۱۴۰۴ از حرم سبزقبا(ع) به طرف گلزار شهدای بهشت علی دزفول برگزار و پیکر این شهید سرافراز در جوار همرزمان شهیدش آرام گرفت.