دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قرارگاه اصلی فرهنگی کشور باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و تحقق این مهم سه پیش‌نیاز دارد: گذاشتن وقت کافی از سوی همه اعضا، تشکیل منظم جلسات شورا و پذیرش قرارگاه‌بودن شورا از سوی دستگاه‌های اجرایی.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با قدردانی از عملکرد مجموعه قرارگاه بقیه‌الله (عج) و زیرمجموعه‌های آن از جمله قرارگاه‌های خاتم، اوج و سراج، اظهار داشت: این مجموعه‌ها کار‌های ارزنده‌ای انجام می‌دهند؛ فعالان مردمی را گرد هم می‌آورند و با تشکل‌های مردمی کار قرارگاهی پیش می‌برند.

وی افزود: اما قرارگاه اصلی فرهنگی کشور باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. این وقتی محقق می‌شود که اولا همه اعضای شورا وقت کافی بگذارند، دوما، جلسات شورا مرتب تشکیل شود که اکنون رئیس‌جمهور به تشکیل این جلسات همت گماشته است، و سوما دستگاه‌ها قرارگاه بودن شورا را بپذیرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح مقصود از این پذیرش گفت: یعنی وقتی با مسئله یا معضلی مواجه هستیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت دور این میز بنشینند و تعهد بدهند که جمع‌بندی این قرارگاه اجرا شود. اگر صرفا جلسه‌ای برگزار کنیم، قرارگاه فرهنگی شکل پیدا نمی‌کند.

خسروپناه با اشاره به فرموده امام شهید مبنی بر لزوم گذاشتن وقت جدی از سوی اعضا، تصریح کرد: البته برخی از اعضا وقت جدی می‌گذارند و هفته‌ای دو تا سه روز در جلسات شورا، شورای معین و ستاد‌ها شرکت می‌کنند؛ اما این ویژگی باید در همه اعضای حقیقی شورا وجود داشته باشد و دستگاه‌ها نیز قرارگاه‌بودن شورا را بپذیرند و به الزامات آن پایبند باشند.

وی خاطرنشان کرد: معنای این سخن آن نیست که دبیر شورا دستور بدهد و دیگران اطاعت کنند؛ اساسا کار قرارگاهی در حوزه فرهنگ بر پایه عقل جمعی و هم‌فکری همگانی است و باید به جمع‌بندی برسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیچیدگی مسائل فرهنگی اظهار داشت: گاهی گفته می‌شود با یک امر و نهی یا یک بخشنامه می‌توان مسئله فرهنگی را اصلاح کرد؛ این نگاه ساده‌انگارانه است. اما در کنار آنکه نباید با فرهنگ ساده‌انگارانه برخورد کرد، نباید گرفتار تساهل هم شد و باید در میدان به دنبال اصلاح این مسائل بود.

وی تاکید کرد: برای اصلاح نباید به فکر مچ‌گیری و طرح بحث‌های حزبی و جناحی بود؛ اگر واقعا درد دین و درد مردم را داریم، باید به مسئله واقعی بپردازیم تا حل شود.