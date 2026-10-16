وزارت ورزش و جوانان در پیامی، روز ملی پارالمپیک را فرصتی برای پاسداشت اراده، توانمندی و نقش ورزش در گسترش فرصت‌های برابر و ارتقای کیفیت زندگی دانست.

بسم الله الرحمن الرحیم

ورزش، عرصه‌ای است که در آن، توانایی‌ها در میدان عمل معنا پیدا می‌کنند و اراده انسان در مواجهه با دشواری‌ها، به تجربه‌ای عینی و الهام‌بخش تبدیل می‌شود.

ورزشکاران پارالمپیکی، با انتخاب زیست ورزشی و پایبندی به مسیر حرفه‌ای خود، نشان داده‌اند که پیشرفت، بیش از آنکه به محدودیت‌های جسمانی وابسته باشد، به فرصت، پشتکار، دانش و استمرار نیاز دارد. مسیر آنان، روایت تلاش انسان‌هایی است که با تمرین و انضباط، توانمندی‌های خود را پرورش می‌دهند و در میدان رقابت، شایستگی‌هایشان را به نمایش می‌گذارند.

روز ملی پارالمپیک، فرصتی برای توجه به جایگاه این ورزشکاران و مسئولیت نهاد‌های ورزشی در فراهم کردن زمینه رشد، حضور مؤثر و برخورداری برابر از فرصت‌های ورزشی است؛ مسیری که تداوم آن، نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت هدفمند و باور به ظرفیت‌های واقعی ورزشکاران دارای معلولیت است.

اکنون که ورزش ایران در آستانه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا قرار دارد، تلاش و آمادگی اعضای کاروان کشور، جلوه‌ای از سال‌ها تمرین، انضباط و امید به رقابت در سطحی شایسته است. وزارت ورزش و جوانان، ضمن گرامیداشت این روز، برای تمامی ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر فنی کاروان ایران، فدراسیون‌ها و کمیته ملی پارالمپیک، در مسیر دستیابی به بهترین عملکرد و ثبت افتخاراتی ارزشمند، آرزوی موفقیت دارد.

روز ملی پارالمپیک، یادآور ضرورت ساختن میدان‌هایی است که در آن، فرصت شکوفایی استعداد‌ها برای همه فراهم باشد.

خداقوت به ورزشکاران این عرصه

همواره سلامت و سربلند باشید.