به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ پنجشنبه ۲۳ مهر تا ساعت ۹:۳۰ جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، پس از بندر ماهشهر، آبادان با ۹۱، هندیجان با ۸۶، کشاورزی اهواز با ۸۵ و شوش با ۸۲ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.

در این مدت میزان رطوبت در بهبهان ۷۷، رامشیر و گتوند ۷۵، شادگان ۷۲، صفی‌آباد دزفول ۷۰، ایذه ۶۸، امیدیه ۶۶، آغاجاری ۶۳ و اهواز (فرودگاه) ۵۶ درصد گزارش شد.

همچنین رطوبت نسبی در بستان ۵۴، مسجدسلیمان ۵۰، شوشتر ۴۹، هویزه ۴۸، لالی ۴۷، رامهرمز ۴۶، دزپارت ۳۸، حسینیه ۳۵ و هفتکل ۳۴ درصد به ثبت رسید.

براساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۶۳.۷ درصد بوده و هفتکل با ۳۴ درصد کمترین حداکثر رطوبت نسبی را داشته است.