زمین لرزه‌ای به بزرگی شش و نه دهم ریشتر روز جمعه شبه جزیره کامچاتکای روسیه را در نزدیکی ساحل اقیانوس آرام لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان زمین‌ شناسی آمریکا (USGS) اعلام کرد زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی شش و نه دهم ریشتر روز جمعه شبه‌ جزیره کامچاتکا روسیه را در نزدیکی ساحل اقیانوس آرام، لرزاند.

این زمین ‌لرزه ساعت ۳:۳۵ بعد از ظهر به وقت محلی (۳:۳۵ صبح به وقت گرینویچ)، حدود ۷۶ کیلومتری شمال شرقی اوزرنوفسکی، نزدیک منتهی الیه جنوبی شبه‌ جزیره، در عمق ۱۴۳.۲ کیلومتری رخ داد.

در حال حاضر هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.سیستم هشدار سونامی آمریکا نیز اعلام کرد که به دلیل عمق زمین‌ لرزه، انتظار سونامی نمی ‌رود.

سیستم هشدار سونامی آمریکا نیز اعلام کرد که به دلیل عمق زمین لرزه، انتظار سونامی نمی‌رود.