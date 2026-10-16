استاندار آذربایجان‌ شرقی در پیامی به مناسبت روز پرستار، حمایت از پرستاران و رسیدگی به مطالبات این قشر را از الزامات تقویت نظام سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست آمده است: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای انسان‌هایی است که با تکیه بر دانش، تخصص، تعهد حرفه‌ای و روحیه ایثارگری، در خط مقدم خدمت به مردم و صیانت از سلامت جامعه ایفای نقش می‌کنند.

پرستاری، فراتر از یک حرفه، جلوه‌ای از مسئولیت پذیری اجتماعی، نوع دوستی و احترام به کرامت انسانی است. پرستاران با حضور دلسوزانه و تلاش خستگی ناپذیر خود، نه تنها در مسیر درمان و بهبود بیماران گام برمی‌دارند، بلکه با تقویت امید و آرامش، نقشی مؤثر در ارتقای اعتماد عمومی به نظام سلامت ایفا می‌کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، توجه به مطالبات جامعه پرستاری، بهبود شرایط کاری، ارتقای امنیت شغلی و فراهم سازی زمینه بهره مندی این قشر فرهیخته از امکانات و فرصت‌های متناسب با مسئولیت هایشان، ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌تردید، تقویت نظام سلامت بدون حمایت مؤثر از سرمایه انسانی آن، به ویژه پرستاران، امکان پذیر نخواهد بود.

در استان آذربایجان شرقی نیز، پرستاران با تلاش حرفه‌ای و تعهد انسانی خود، سهمی ارزشمند در ارائه خدمات درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت دارند. بر این باوریم که تکریم این سرمایه‌های انسانی و حمایت از ظرفیت‌های تخصصی آنان، از الزامات تحقق عدالت در سلامت و بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت و ادای احترام به تلاش‌های صادقانه کادر درمان، فرارسیدن روز پرستار را به تمامی پرستاران شریف و پرتلاش استان آذربایجان شرقی تبریک و تهنیت می‌گویم و از زحمات ارزشمند آنان در مسیر خدمت به مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با هم افزایی مجموعه مدیریتی استان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و فعالان حوزه سلامت، زمینه ارتقای جایگاه حرفه‌ای پرستاران، پاسخ گویی به مطالبات بحق آنان و تقویت زیرساخت‌های ارائه خدمات سلامت بیش از پیش فراهم شود.