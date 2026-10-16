به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیام سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر، ایثار، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، که به شایستگی به نام روز پرستار مزین شده است، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای پرستاران و همه کسانی است که با تعهد، تخصص و مهرورزی، مرهم رنج انسان‌ها و تکیه‌گاه روز‌های دشوار آنان هستند.

پرستاری، فراتر از یک حرفه، جلوه‌ای از تعهد اخلاقی و انسانی و نمادی از مسئولیت‌پذیری در قبال سلامت، آرامش و کرامت انسان‌هاست؛ رسالتی که در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، به‌ویژه مراکز نگهداری و توانبخشی افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و سایر گروه‌های نیازمند حمایت، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

در این مراکز، پرستاران، مراقبان و کارکنان حوزه سلامت، افزون بر انجام وظایف تخصصی، با صبوری، دلسوزی و حضور مستمر خود، در شکل‌گیری احساس امنیت، حفظ کرامت انسانی، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت امید در میان خدمت‌گیرندگان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. تلاش‌های ارزشمند این عزیزان، به‌ویژه در شرایط دشوار کاری و در لحظاتی که مراقبت از یک انسان به صبر، توانمندی و ازخودگذشتگی بیشتری نیاز دارد، شایسته بالاترین مراتب قدردانی است.

سازمان بهزیستی کشور، با اتکا به رویکرد عدالت‌محور و کرامت‌مدار در ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی، باور دارد که ارتقای کیفیت زندگی افراد تحت پوشش، بدون حضور نیرو‌های متخصص، متعهد و برخوردار از انگیزه و رضایت شغلی امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، توجه به جایگاه حرفه‌ای و معیشتی پرستاران و مراقبان، تقویت توانمندی‌های تخصصی آنان و فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای ارائه خدمات باکیفیت، ضرورتی انکارناپذیر است.

اینجانب، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد پربرکت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه تمامی پرستاران، مراقبان، بهیاران و کارکنان حوزه سلامت و مراقبت در مراکز سازمان بهزیستی کشور و مراکز غیردولتی تحت نظارت آن، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم همدلی، ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای و تقویت فرهنگ تکریم و احترام به انسان، شاهد گسترش خدماتی اثربخش‌تر، انسانی‌تر و شایسته‌تر برای همه گروه‌های هدف سازمان باشیم.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، آرامش و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به انسان و پاسداری از کرامت انسانی مسئلت دارم.

سید جواد حسینی

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور