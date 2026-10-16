به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، در این رقابت‌ها ۶ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و تیم‌های اول و دوم به دیدار پایانی و تیم‌های سوم و چهارم به دیدار رده بندی صعود می‌کنند.

نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

چین ۱ - ۰ ژاپن

کره جنوبی ۲ - ۰ هند

ایران ۰ - ۱ تایلند (گل: کیتیکورن بائودی در دقیقه ۱۵)

برنامه - شنبه ۲۵ مهر:

ژاپن - هند

چین - تایلند

ایران - کره جنوبی (ساعت ۹:۳۰)

تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و تایلند با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند.