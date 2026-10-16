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رقابتهای فوتبال نابینایان یا ۵ نفره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ امروز در آیچی ناگویا ژاپن آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازیها، در این رقابتها ۶ تیم حضور دارند که به صورت دورهای مسابقه میدهند و تیمهای اول و دوم به دیدار پایانی و تیمهای سوم و چهارم به دیدار رده بندی صعود میکنند.
نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
چین ۱ - ۰ ژاپن
کره جنوبی ۲ - ۰ هند
ایران ۰ - ۱ تایلند (گل: کیتیکورن بائودی در دقیقه ۱۵)
برنامه - شنبه ۲۵ مهر:
ژاپن - هند
چین - تایلند
ایران - کره جنوبی (ساعت ۹:۳۰)
تیمهای کره جنوبی، ژاپن و تایلند با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند.