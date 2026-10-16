معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف شناسنامه‌دار کردن تمامی تجهیزات پزشکی کشور خبر داد و گفت: ثبت اطلاعات تجهیزات، پایش مستمر وضعیت عملکرد و نگهداشت آنها، زمینه مدیریت مؤثرتر و صیانت از سرمایه‌های نظام سلامت را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دومین نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران‌مد ۲۰۲۶» در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مدیریتی، ارتقای نگهداشت تجهیزات پزشکی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مراکز درمانی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان و کارشناسان تجهیزات پزشکی در دوران جنگ اظهار کرد: نیرو‌های این حوزه در شرایط دشوار، نقش مهمی در پشتیبانی از مراکز درمانی و تداوم ارائه خدمات سلامت ایفا کردند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

راه‌اندازی سامانه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: هدف این است که تمامی تجهیزات پزشکی کشور شناسنامه‌دار شوند و اطلاعات مربوط به وضعیت، عملکرد و نیاز‌های نگهداشتی آنها در سامانه‌ای مشخص ثبت شود.

رضوی افزود: اجرای این برنامه امکان نظارت دقیق‌تر بر تجهیزات پزشکی، شناسایی به‌موقع نیاز‌های تعمیراتی و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای نگهداشت این تجهیزات را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش تخصصی مهندسان تجهیزات پزشکی تصریح کرد: لازم است مسئولیت مشخصی در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از سامانه‌ها به این کارشناسان واگذار شود تا با پایش مستمر وضعیت تجهیزات، از بروز خرابی‌های قابل پیشگیری و توقف فعالیت آنها جلوگیری شود.

تأکید بر نگهداشت تجهیزات و کاهش هزینه‌های درمانی

رضوی با اشاره به اهمیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در استمرار خدمات درمانی اظهار کرد: پیشگیری از خرابی، انجام به‌موقع تعمیرات و اجرای برنامه‌های منظم نگهداشت، از ضرورت‌های مدیریت مراکز درمانی است.

وی افزود: بی‌توجهی به نگهداشت تجهیزات می‌تواند موجب اختلال در ارائه خدمات و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیمارستان‌ها شود؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص باید در اولویت قرار گیرد.

الزامات تجهیزات پزشکی در اعتباربخشی نسل هفتم بیمارستان‌ها

معاون درمان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، از لحاظ شدن الزامات تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی در استاندارد‌های اعتباربخشی نسل هفتم بیمارستان‌ها خبر داد و گفت: در تدوین این استانداردها، از نظرات مهندسان تجهیزات پزشکی استفاده شده و ملاحظات تخصصی این حوزه در سنجه‌های اعتباربخشی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: سنجه‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی باید در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها به‌صورت جدی ارزیابی شوند؛ چراکه اجرای صحیح این الزامات می‌تواند به بهبود فرآیند‌های نگهداشت، افزایش آمادگی تجهیزات برای ارائه خدمات و ارتقای مدیریت منابع بیمارستانی کمک کند.

رضوی افزود: نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارشناسان مربوط، نقش مهمی در استفاده مؤثر از تجهیزات پزشکی و حفاظت از سرمایه‌های نظام سلامت دارد.

پیگیری پرداخت حق فنی مهندسان تجهیزات پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین از پیگیری موضوع پرداخت حق فنی مهندسان تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی خبر داد و گفت: این نیرو‌ها مسئولیت‌های تخصصی مهمی در شناسایی نیاز‌های فنی مراکز درمانی و پشتیبانی از استمرار خدمات سلامت بر عهده دارند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: موضوع پرداخت حق فنی مهندسان تجهیزات پزشکی با همراهی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفته است و پرداخت آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی با تصویب هیئت امنا امکان‌پذیر است.

رضوی تأکید کرد: توجه به جایگاه حرفه‌ای مهندسان تجهیزات پزشکی و بهره‌گیری از دانش و توانمندی‌های آنان، می‌تواند به بهبود عملکرد مراکز درمانی و ارتقای مدیریت تجهیزات پزشکی کمک کند.

ساماندهی ساختار سازمانی تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌ها

وی در ادامه از پیگیری ساماندهی ساختار سازمانی تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: تعیین دقیق مسئولیت‌ها و مشخص شدن حدود پاسخ‌گویی در این حوزه در دستور کار قرار دارد و ساختار مربوط پس از طی مراحل لازم به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: هدف از این اقدام، ایجاد ساختاری یکپارچه و هماهنگ در دانشگاه‌های علوم پزشکی است تا با شفاف شدن وظایف و مسئولیت‌ها، مشکلات اجرایی کاهش یابد و مدیریت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی با انسجام بیشتری انجام شود.

صیانت از سرمایه‌های نظام سلامت با مدیریت اصولی تجهیزات پزشکی

رضوی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص گفت: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، شناسنامه‌دار کردن تجهیزات، اجرای الزامات اعتباربخشی، تقویت جایگاه مهندسان تجهیزات پزشکی و ساماندهی ساختار سازمانی این حوزه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات نگهداشت تجهیزات منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها، مدیریت اصولی تجهیزات پزشکی، افزایش آمادگی آنها برای ارائه خدمات درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات موجود در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و صیانت از منابع نظام سلامت کشور است.