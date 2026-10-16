دادستان عمومی و انقلاب مهریز از شناسایی و دستگیری ۸۱ نفر از اتباع بیگانه در جریان اجرای طرح‌های انتظامی و تشدید نظارت بر محور‌های مواصلاتی شهرستان مهریز استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان، از دستگیری ۸۱ نفر از اتباع بیگانه در جریان اجرای طرح‌های انتظامی و نظارتی در محور‌های مواصلاتی شهرستان مهریز استان یزد خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های انتظامی و تشدید نظارت بر مسیر‌های مواصلاتی مهریز گفت: این افراد با اقدام عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

دهقان با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با تردد‌های غیرمجاز افزود: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی با جدیت در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی شهرستان مهریز قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز در پایان خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.