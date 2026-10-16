برداشت سیب زمینی در فریمان آغاز شد
برداشت سیب زمینی مرغوب فریمان در ۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی فریمان گفت: برداشت سیب زمینی از ۵۰۰ هکتار از مزارع فریمان آغاز شده است و میانگین تولید سیب زمینی در مزارع این شهرستان بین ۴۰ تا ۴۲ تن در هر هکتار است.
ابراهیم رحمانی افزود: ارقام سیب زمینی اَگریا و فانتانا در مزارع فریمان کشت می شود.
وی اظهار داشت: با وجود این که قطعی برق تأثیر زیادی در کاهش تولید سیب زمینی داشته است اما با این وجود به نسبت سال گذشته ۷ درصد افزایش تولید داشته ایم.
رحمانی افزود: به سبب مرغوبیت بالای سیب زمینی فریمان این محصول علاوه بر تامین نیاز شهرستان و چند استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر می شود.