بسته خبری «کتاب در هفته‌ای که گذشت» این هفته سری به استان زنجان زده، بعد از آن به شیراز رفته و در آخر از رونمایی‌های تازه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این هفته خبر نمایشگاه کتاب در استان زنجان خبر اول «کتاب در هفته‌ای که گذشت» بود. نمایشگاهی که بعد از نمایشگاه‌ها در استان‌های مرزی حالا به زنجان رسیده است.

نمایشگاهی که در این دوره، ۱۲ هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف برای بازدیدکنندگان عرضه شده تا نیاز گروه‌های مختلف مخاطبان پاسخ بدهد.

کتابخانه فرشتگان میناب در شیراز افتتاح شد

آزاد بلند نظر دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد گفت: محفل‌های ادبی، گردهمایی ها، آموزش ها، کلاس‌های مختلف، برنامه‌های ترویجی و فرهنگی در فضا‌های کتابخانه ایجاد می‌شود. قراره این کتابخانه با کمک بنیاد نخبگان شیراز هوشمندسازی شود.

انجمن‌های ادبی سراسر کشور در سامانه به نشانی anjoman.ketab.ir که از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران طراحی شده مراجعه و ثبت نام کنند.

غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات در این باره افزود: انجمن‌های ادبی ثبت نام می‌کنند حمایت می‌کنیم از طرح‌های خوبی که در طول سال دارند سالانه هم یک برنامه جشنواره ملک الشعرای بهار براشون برگزار می‌کنید که در آن طرح‌های برگزیده‌ای که از کشور می‌رسند انتخاب می‌شوند.

جشنواره ملک الشعرای بهار قرار است اردیبهشت ماه سال یک هزار و چهارصد و شش برگزار شود.

نشست تخصصی «تجلی تربیت در آینه هنر» برگزار شد. نشستی با تمرکز بر کتاب تربیت کودک در اندیشه شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای.

محمد شهریاری گردآورنده کتاب تربیت کودک خاطرنشان کرد:آقای شهید یک مصاحبه در سال شصت و پنج دارند، مصاحبه تخصصی و تربیتی و اونجا خیلی از خطوط کلی اندیشه تربیتی شان را بیان می‌کنند.

این هفته خبر‌های رونمایی از کتاب‌ها هم داغ داغ بود

مثل کتاب مثلی، شامل بیست و یک روایت از نویسندگان درباره نخستین مواجهه با خبر شهادت رهبر انقلاب؛ و کتاب آریو داستانی تخیلی و ماجراجویانه برای نوجوانان که مصطفی رضایی نویسنده کتاب آریو درباره اش اینگونه می‌گوید:در این کتاب سعی کردم نوجوانان را با دنیای خیال به آینده ببرم که تکنولوژی‌های جدید به ویژه هوش مصنوعی تا جایی پیشرفت می‌کنند که حتی نقش انسانی در زندگی‌ها کمرنگ می‌شود.

و اما نشر کودک و نوجوان

رونمایی از چهار عنوان کتاب کودک با حضور وزیر آموزش و پرورش دز موزه و کتابخانه ملک. به گفته امیر خوراکیان رئیس کتابخانه و موزه ملک؛ در تلاشیم که با ابزار‌ها و قالب‌های مختلف این معارفی که در گنجینه‌های ملک موجود است را برای دانش آموزان، نوجوانان و سایر قشرها تبدیل به محتوا‌هایی کنیم که ناظر به صورت مسئله‌های امروز باشد.