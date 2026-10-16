حماس به مناسبت سالروز شهادت یحیی السنوار با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فرمانده ابو ابراهیم به عنوان رزمنده مقاومت در صحنه‌ای انقلابی و الهام بخش در مسیر آزادی به شهادت رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه المیادین، حماس به مناسبت سالروز شهادت یحیی السنوار اعلام کرد: فرمانده ابو ابراهیم به عنوان رزمنده مقاومت در صحنه‌ای انقلابی و الهام بخش در مسیر آزادی به شهادت رسید.

او پس از آغاز مرحله جدیدی از درگیری و رویارویی با رژیم اشغالگر جنایتکار به شهادت رسید. تاثیرات این مرحله همچنان در منطقه دیده می‌شود. این مرحله جدید در حال شکل دادن چشم انداز جدیدی است که با خون فرزندانش و به نفع مردمانش نوشته شده است؛ مردمانی که برای آزادی و استقلال می‌کوشند.