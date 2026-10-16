مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور در شیراز گفت: این بنیاد با اجرای طرح فلاحت در استان فارس، به دنبال تغییر الگوی کشت و جایگزینی گیاهان دارویی کم‌آب‌بر به جای محصولات پرآب برای مقابله با بحران خشکسالی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور در شیراز گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اجرای طرح فلاحت در استان فارس، به دنبال تغییر الگوی کشت و جایگزینی گیاهان دارویی کم‌آب‌بر به جای محصولات پرآب برای مقابله با بحران خشکسالی است.

مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور اعلام کرد که این طرح با حضور نمایندگان کشاورزان استان فارس در حال بررسی برای اجراست.

میرچی افزود: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و سپس با ارائه تسهیلات کم‌بهره به مرحله عملیاتی می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی‌های سال‌های اخیر بهره‌وری کشاورزان را به شدت کاهش داده است، اظهار کرد: طرح فلاحت با هدف گردهم آوردن کشاورزان و توجیه آنها برای روی آوردن به کشت گیاهان دارویی طراحی شده است؛ گیاهانی که نیاز آبی بسیار کمتری نسبت به محصولات رایج دارند و در عین حال ارزش اقتصادی بالاتری ایجاد می‌کنند.

مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور با بیان اینکه گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب در مناطق خشک باشند، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان سه هدف اصلی طرح فلاحت است. تجربه نشان داده است که کشاورزان با اصلاح الگوی کشت و ورود به زنجیره ارزش گیاهان دارویی، درآمد خود را چندین برابر افزایش می‌دهند.