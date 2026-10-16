خراسان جنوبی در ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای روستایی و عشایری کشور و در حوزه مشارکت و غرفه داری در جمع سه استان برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: در آیین اختتامیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برگزار شد، خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه مشارکت و غرفه‌داری مورد تقدیر قرار گرفت.

محمد فرهادی از حضور فعال و اثرگذار خراسان جنوبی در این رویداد ملی خبرداد و افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، خراسان جنوبی در بخش مشارکت در بازسازی فضای روستایی و احیای زیست بوم سنتی موفق شد در جمع سه استان برتر کشور قرار گیرد، دستاوردی ارزشمند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل‌توجه استان و هم افزایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه روستایی و عشایری است.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی توانمندی‌های اقتصادی، تولیدی و فرهنگی روستا‌ها و مناطق عشایری گفت: حضور در چنین رویداد‌هایی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته شده استان، توسعه بازار محصولات بومی، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و فراهم سازی زمینه‌های جدید سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری است.

فرهادی افزود: کسب این جایگاه در سطح ملی حاصل برنامه‌ریزی، هماهنگی و مشارکت مجموعه دستگاه‌های متولی، تشکل‌ها، تولیدکنندگان و فعالان روستایی و عشایری استان است که با همراهی و تلاش مشترک، زمینه حضور شایسته خراسان جنوبی را در این نمایشگاه فراهم کردند.

وی با قدردانی از تمامی دست‌اندر کاران حضور استان در این رویداد ملی تأکید کرد: رویکرد استان بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نمایشگاه‌های ملی برای معرفی توانمندی‌های خراسان جنوبی، حمایت از تولیدات روستایی و عشایری و تبدیل فرصت‌های ایجاد شده به دستاورد‌های ملموس اقتصادی و اشتغال زایی پایدار در مناطق روستایی است.