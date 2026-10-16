به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی این شهرستان دو قاچاقچی چوب را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ هادی کیانمهر افزود:در این عملیات از متخلفان قطع غیرمجاز درختان، بیش از ۱۳۰ اصله درخت بلوط کهنسال با قدمت حدود یک قرن کشف و سه دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق هم توقیف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان محیط زیست و منابع طبیعی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی در این شهرستان شدند.