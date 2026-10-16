رئیس‌جمهور در آستانه آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، برای ورزشکاران کاروان «جان‌فدای ایران قوی» آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه آغاز رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی برای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پاراآسیایی آرزوی موفقیت کرد.

در متن پیام رئیس‌جمهور آمده است:

«تحقق دستاورد‌های فرهنگی – ورزشی و ارتقای نام و فرهنگ ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را آرزومندم.»

این پیام در آستانه حضور ورزشکاران کشورمان در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی قاره آسیا، بیانگر توجه به جایگاه ورزش پارالمپیکی و اهمیت نقش ورزشکاران در معرفی توانمندی‌ها، ارزش‌ها و فرهنگ غنی ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا حضور دارد.