مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و بیست و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گرم و پرشور خود، بار دیگر بر محوریت همدلی و مواسات تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و بیست و هشتمین شب از قرار‌های شبانه مردم در شهرستان‌های استان تهران، با حضور گسترده شهروندانی برگزار شد که با نفس‌های گرم خود، شعله این اجتماعات را زنده نگه داشتند.

حاضران در این دیدار‌های مردمی، با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط سخت، از ضرورت مواسات و همدلی در جامعه سخن گفتند و این تجمعات را نمادی از پیوند عمیق مردمی برای ایستادگی در برابر چالش‌ها دانستند.