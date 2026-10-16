کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و برق و در برخی از نقاط تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر امروز در مناطق دریایی استان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط بویژه در محدوده مناطق مرکزی، غربی و سواحل شمالی تنگه هرمز که شرایط بارشی فراهم نباشد احتمال تندباد لحظه‌ای، وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: امروز جمعه و فردا شنبه ۲۵ مهر، دریا تا ظهر نسبتا آرام و بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در سواحل و جزایر غربی استان (کیش، لاوان و پارسیان) متلاطم پیش بینی و بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

او افزود: ناپایداری‌های جوی عصرگاهی در هفته آینده نیز در استان تداوم خواهد داشت و در روز یکشنبه با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات در سایر نقاط استان (با تاکید بر نیمه شرقی و مناطق شمالی) رگبار باران و رعد و برق، احتمال تندباد شدید و تگرگ پیش بینی می‌شود و وقوع ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز نیز محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای مورد انتظار است.