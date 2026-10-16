به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) در دیداری حساس میهمان ذوب‌آهن اصفهان است که با توجه به شرایط ۲ تیم در جدول رده‌بندی می‌تواند فرصتی برای بازگشت نماینده یزد به مسیر نتیجه‌گیری و گامی مهم برای فاصله گرفتن میزبان از انتهای جدول باشد.

تیم فوتبال چادرملو اردکان از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه جاری در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شهر اصفهان به مصاف ذوب‌آهن می‌رود که هر دو تیم با انگیزه کسب سه امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی پا به میدان خواهند گذاشت.

چادرملو اردکان تا پایان هفته هشتم با کسب ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار دارد و ذوب‌آهن اصفهان نیز با هفت امتیاز در رتبه چهاردهم ایستاده است و فاصله کم امتیازی دو تیم و نیاز مشترک آنها به بهبود شرایط، اهمیت این مسابقه را دوچندان کرده است.