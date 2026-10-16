به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی اظهار داشت: از مجموع ۴۹۰ هکتار اراضی زیرکشت حبوبات تابستانه در شهرستان، ۶۸ هکتار عمدتاً به کشت لوبیا سبز اختصاص داشت که به‌صورت تازه‌خوری برداشت و روانه بازار مصرف شد.

‌

وی با اشاره به روند برداشت مزارع باقی‌مانده افزود: مابقی اراضی زیرکشت حبوبات به‌صورت خشک در حال برداشت است و عملیات برداشت توسط کشاورزان منطقه با تلاش مستمر ادامه دارد.

شیرالی پیش‌بینی کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، بیش از ۵۰۰ تن حبوبات خشک از این اراضی برداشت شود که عمده محصولات تولیدی شامل ماش و لوبیا چشم‌بلبلی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت حبوبات در تناوب زراعی، حفظ و تقویت حاصلخیزی خاک و بهینه‌سازی مصرف آب از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در توسعه کشت‌های تابستانه به شمار می‌رود.