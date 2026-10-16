باهدف ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان فریدونشهر دو طرح مخابراتی در روستا‌های بن کمر و کاهگانک این شهرستان بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر در این آیین گفت: عملیات اجرایی این دو طرح سال گذشته آغاز شد که برای اجرای آنها بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

حمید رحیمیان افزود: دکل‌های مخابراتی روستا‌های بن کمر و کاهگانک در حالت ۲G تا شعاع ۱۰ کیلومتر و در حالت ۳G شعاع ۲کیلومتر را پوشش می‌دهند.

جعفر مطلب زاده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم با اشاره به اینکه صددرصد شهر‌های شهرستان فریدونشهر زیرپوشش اینترنت پرسرعت یا ۴G هستند گفت: تا پایان دولت چهاردهم روستا‌های بالای ۲۰ خانوارشهرستان از پوشش کامل اینترنت پرسرعت برخوردار می‌شوند.