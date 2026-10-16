مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد انتشار سه کتاب با موضوع خاطرات آزادگان و رزمندگان استان در دوران دفاع مقدس خبر داد.

انتشار سه کتاب جدید از خاطرات آزادگان و رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد

انتشار سه کتاب جدید از خاطرات آزادگان و رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهربانو پاک‌نژاد مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان گفت: سه کتاب در حوزه ادبیات پایداری با مشارکت کنگره شهدا و سرداران شهید کهگیلویه و بویراحمد تولید و منتشر شده است.

پاک نژاد افزود: این آثار با محوریت خاطرات رزمندگان و آزادگان استان از دوران دفاع مقدس و سال‌های اسارت در اردوگاه‌های عراق، به ثبت و روایت بخشی از تجربه‌های آنان می‌پردازند.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این آثار گفت: کتاب «۵۲۱» روایتگر خاطرات سید حمزه اکوانیان، آزاده هم‌استانی، از دوران جنگ و اسارت در اردوگاه‌های عراق است که حمید حسینیان آن را به رشته تحریر درآورده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: کتاب «جامانده» نیز به خاطرات حمزه خوشگو از هشت سال دفاع مقدس اختصاص دارد که به قلم ثریا خوشگو نوشته شده است.

وی عنوان کرد: سومین کتاب با نام «یکی از آن هفت نفر» شامل خاطرات روزعلی جرنگ از دوران جنگ و اسارت در اردوگاه‌های عراق است که به اهتمام محمد جریره تدوین شده است.