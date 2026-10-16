استاندار کرمانشاه گفت: طرح نان کامل اقدامی ارزشمند برای اصلاح الگوی تغذیه و ارتقای سلامت جامعه است و انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و رسانه‌ها با جدیت بیشتری برای توسعه این طرح همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کرمانشاه، منوچهر حبیبی در همایش روز جهانی غذا در کرمانشاه گفت: در حوزه سلامت مردم مسائل باید به‌صورت شفاف مطرح شود؛ چراکه سلامت مردم موضوعی بسیار مهم است و دستگاه‌های نظارتی باید بدون کوچک‌ترین اغماضی با تخلفات و مواردی که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، برخورد کنند.

وی با بیان اینکه غذا دیگر فقط وسیله‌ای برای تأمین نیازهای جسمی و ادامه حیات نیست افزود: غذا بخشی از فرهنگ، تاریخ، اصالت و سبک زندگی مردم است و در هر منطقه، خوراک‌های محلی روایتگر پیوند دیرینه مردم با سرزمین و هویت خود هستند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه سلامت غذا از سفره مردم آغاز می‌شود افزود: نظارت بر کیفیت مواد غذایی باید از محصولات اولیه تا نان و سایر مواد مصرفی مردم را دربرگیرد.

حبیبی با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوارها گفت: نان فراتر از یک ماده غذایی برای سیر شدن است و در ابعاد مختلف زندگی و معیشت خانوارها نقش دارد و از این رو، طرح نان کامل حرکتی ارزشمند در مسیر اصلاح الگوی تغذیه است و شایسته است همه دستگاه‌ها برای اجرای مؤثر آن پای کار باشند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در استان طی یک سال گذشته با حساسیت و پیگیری مستمر دنبال شده است، افزود: اقدامات اولیه انجام شده و روند کار شکل گرفته، اما سرعت اجرای طرح و میزان دسترسی مردم به نان کامل باید بیش از این افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز اقدامات اجرایی برای تولید آرد کامل گفت: نخستین گام، ورود به کارخانه‌های آرد و گفت‌وگو با تولیدکنندگان برای تغییر روند تولید و تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها بود که این اقدام با وجود دشواری‌هایی که برای تغییر روال معمول کارخانه‌ها داشت، با همراهی و همکاری بخشی از تولیدکنندگان مواجه شد.

حبیبی افزود: برخی کارخانه‌های آرد حتی در مجموعه خود نانوایی راه‌اندازی کرده‌اند و نان تولیدشده را در اختیار کارکنان قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری گفت: کارخانه‌های آرد باید تولید آرد کامل را با جدیت دنبال کنند و دستگاه‌های مسئول نیز زمینه لازم را برای توسعه این روند فراهم سازند تا نانوایی‌ها بتوانند به‌صورت مستمر و با کیفیت مناسب، نان کامل در اختیار مردم قرار دهند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت تغییر شیوه‌های پخت نان گفت: در برابر هر تغییر، به‌ویژه در شیوه‌های سنتی و رایج، ممکن است مقاومت‌هایی وجود داشته باشد؛ اما باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه، نانوایان را برای تولید نان کامل همراه کرد.

حبیبی با اشاره به دوره‌های آموزشی برگزارشده برای نانوایان در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان افزود: آموزش مهارت‌های لازم برای تولید نان کامل باید ادامه پیدا کند و نانوایان با شیوه صحیح تهیه و پخت این نوع نان آشنا شوند.