به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید ناصری اظهار داشت: در پی سرقت از یک طلافروش در اهواز، با صدور دستورهای قضایی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، یکی از دو متهم پرونده دستگیر و بخشی از طلاهای سرقت‌شده در منزل وی کشف شد.

وی در تشریح شیوه ارتکاب این سرقت گفت: بر اساس بررسی‌های پرونده، یکی از سارقان در تماس تلفنی با شاکی، خود را مأمور کلانتری معرفی کرده و از او خواسته بود فوری به کلانتری مراجعه کند.

ناصری افزود: پس از خروج طلافروش از مغازه، یکی از سارقان که از قبل با وی آشنایی داشت، به بهانه رساندن او به کلانتری، از شاکی خواست سوار خودرو شود. به‌محض سوار شدن وی، نفر دوم که در صندلی عقب حضور داشت، با توسل به زور و با استفاده از چسب، دست‌ها و دهان او را بست.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: سارقان حدود پنج ساعت طلافروش را در خودرو نگه داشتند و در سطح شهر تردد کردند تا حوالی ساعت ۱۵ که خیابان‌ها خلوت‌تر شد، به مغازه مراجعه و سه کیلوگرم طلا سرقت کردند.

سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان خوزستان بیان کرد: سارقان پس از سرقت، طلافروش را به محدوده یکی از روستاهای اهواز برده و پس از پیاده‌کردن او، متواری شدند.

ناصری با اشاره به دستگیری و تفهیم اتهام یکی از سارقان تأکید کرد: این پرونده در راستای تأمین امنیت پایدار و برخورد قاطع با سارقان و برهم‌زنندگان آسایش عمومی با جدیت پیگیری خواهد شد و برخورد قاطع با سارقان حرفه ای خواهیم داشت.