مازندرانی ها در شب های حماسی گفتند: ملت ایران، پایگاه خروشانِ اراده‌های استوار هستند و هیچ محدودیت و تحریمی نمی‌تواند این اراده‌ی آهنین را در مسیر حق و اقتدار متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در شب‌های اقتدارمازندرانی‌ها با نمایش قدرت انسجام اجتماعی خود، بر ایستادگی بی‌قید و شرط ملت ایران در برابر چالش‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات گفتند: ایران با اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر، از میان تنگنا‌های موجود، سرافرازانه به قله‌های افتخار و اقتدار خواهد رسید. انسجام اجتماعی را اصلی‌ترین عامل عبور از بحران‌ها دانستند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت تداوم این حضور‌های فعال و مردمی، خاطرنشان کردند که تداوم ایستادگی در راستای اهداف انقلاب اسلامی، تنها راه مقابله با توطئه‌ها و تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای میهن است.

ملت ایران، پایگاه خروشانِ اراده‌های استوار هستند و هیچ محدودیت و تحریمی نمی‌تواند این اراده‌ی آهنین را در مسیر حق و اقتدار متوقف کند.