به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که با هدف افزایش آگاهی و نشان دادن توانمندی‌های افراد روشندل و اهمیت حمایت از آنان در گهر پارک برگزار شد مدیر کل بهزیستی استان کرمان ازوجود بیش از ده هزار نفر روشندل در سطح استان کرمان خبرداد

آقای علیرضا وحید زاده مدیرکل بهزیستی استان، از خدمات ارائه شده به روشندلانِ زیرِپوششِ بهزیستی استان و مشکلات آنان در سطح جامعه گفت : این افراد روشندل و یا کم بینا که در سطح استان زندگی می‌کندارای مشکلاتی همچون اشتغال، مسکن و مناسب سازیِ معابر هستند.

وی ضمن در خواست حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت های صنعتی و معدنی و شهرداری ها برای رفع مشکلات آنان افزود : امروز شهر بلا مانع و دارای خدمات تخصصی برای این قشر نیازمند هستیم تا بتوانیم زندگی مناسبی را برای آنان رقم بزنیم .

آقای ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان هم بر حمایت از این جامعه و رفع مشکل روشندلان تأکید کرد.



