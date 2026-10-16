به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آقای حمید ملانوری‌شمسی گفت: بیمارستان هزار تختخوابی همدان مجوز ماده ۴ را دریافت کرده است.

استاندارهمدان در نشست بررسی نیازمندی‌های بخش بهداشت و درمان شهرستان ملایر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه سلامت و گیاهان دارویی، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: استان همدان با برخورداری از مسیر‌های ارتباطی مناسب، به عنوان مرکز منطقه‌ای غرب کشور شناخته می‌شود و این ظرفیت‌ها استان همدان را به یکی از قطب‌های بهداشتی و درمانی در کشور تبدیل کرده است.

آقای ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های بهداشت و درمان استان همدان گفت: اخیرا دستگاه پت‌اسکن خریداری شد و با توجه به وجود ۹ هزار بیمار سرطانی در این استان، این دستگاه در مرکز جامع سرطان نصب خواهد شد. وی خرید و نصب سنگ‌شکن و راه‌اندازی نخستین آنژیوگرافی دولتی استان درشهر ملایر را از دیگر اقدامات انجام شده اعلام کرد

وی همچنین با اشاره به خریداری ۱۶ دستگاه آمبولانس در سال جاری، افزود: ۲۵ دستگاه آمبولانس خریداری شده که ۱۶ دستگاه وارد ناوگان شد و چهار دستگاه دیگر بزودی وارد چرخه خدمات رسانی استان همدان خواهد شد