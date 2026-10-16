فرمانده سپاه تهران گفت:با مشارکت مردم مومن و جان فدا در برگزاری رزمایش بزرگ مواسات و کمک مؤمنانه بعثت کمک‌ها معیشتی مردمی به بیش از ۴۰۰ هزار بسته و ۷۰۰ سری جهیزیه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن حسن زاده افزود: هدف گذاری ما در رزمایش بزرگ بعثت اهدا ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه بود که با مشارکت مردم، بسیجیان و مدارس و هیات مذهبی و بازاریان این کمک‌ها افزایش چشمگیری یافت.

فرمانده سپاه تهران گفت: برگزاری چنین رزمایش‌هایی که به همت مردم جان فدا و به صورت محله محور، به منظور کاهش فشار اقتصادی برگزار می‌شود معادلات دشمن را به هم می‌زند.

وی افزود:مردم ایران همیشه در مقابل دشمن بسیار هوشمندانه عمل کرده و اینبار نیز در جنگ اقتصادی، بزرگترین کمک مومنانه را رقم زدند.