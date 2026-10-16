فرمانده و پیشکسوت دوران دفاع مقدس گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با راهبردی عمیق تر، بانک اهدافی جامع تر، گسترده جغرافیایی وسیع تر و تسلیحات پیشرفته تر آماده وارد کردن سیلی سخت تر به دشمن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار عبدالمحمد رئوفی نژاد پنجشنبه شب در اجتماع مردم دزفول و در نخستین سالگرد شهادت سردار شهید محمدرضا پورمهدی، با بیان اینکه دشمنان آمریکایی صهیونیستی در برابر مقاومت ملت بزرگ ایران به استیصال رسیده‌اند، افزود: دشمن با همه توان به جنگ با ایران آمد و سیلی سختی دریافت کرد.

وی انتقام خون رهبر شهید انقلاب، فرماندهان، رزمندگان، دانش آموزان و مردم ایران را امری قطعی دانست و بیان کرد: پایان جنگ به معنای صلح با دشمن نیست.

سردار سرتیپ پاسدار رئوفی نژاد با بیان اینکه قدرت و ابزار کنونی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت قابل مقایسه با پیش از آغاز جنگ رمضان نیست، گفت: امروز ۲ تنگه مهم اقتصادی در اختیار ایران و جبهه مقاومت قرار گرفته و فشار‌های سنگینی را بر پیکره اقتصاد غرب وارد کرده است.

نبرد کنونی جنگی تمام عیار و سرنوشت ساز است

فرمانده و پیشکسوت دوران دفاع مقدس، نبرد کنونی را جنگی تمام عیار دانست و بیان کرد: جنگ کنونی دارای ابعاد رسانه‌ای، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، شناختی و روانی است و دشمن با همه ابزار خود در همه این عرصه‌ها به مقابله با ایران اسلامی آمده است.

وی با اشاره به وجود برخی تحلیل‌ها از احتمال انجام دور جدید درگیری نظامی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با توکل بر خدا و پشتیبانی مردم شجاع و تاریخ ساز خود، در برابر قدرتمندترین ارتش و اقتصاد دنیا ایستاد و سیلی سختی بر دشمن وارد کرد.

این فرمانده ارشد نظامی ادامه داد: آمریکایی که در بیش از ۴۰ کشور جهان پاِیگاه نظامی و در ۱۳۰ کشور ایستگاه و مقر نظامی دارد و از آخرین فناوری روز نیز برخوردار است، در برابر اراده ملت ایران شکست خورد.

شهید پورمهدی اسوه ایثار و فداکاری است

سردار رئوفی نسب، شهید پورمهدی را اسوه ایثار و فداکاری و الگوی رزمندگان و جانبازان در طول حیات و شهادت دانست و بیان کرد: سردار شهید پورمهدی از بنیانگذاران اطلاعات برون مرزی کشور بود که در سال‌ها تلاش مخلصانه نقش کلیدی در تقویت پایه‌های امنیت کشور داشت.

وی ادامه داد: سردار شهید پورمهدی یک لحظه در مسیر انقلاب اسلامی تردید نداشت و سرباز مخلص ولایت و اسوه اخلاق مداری بود که جز شهادت برای او اجر و مزدی قابل تصور نبود.

نیرو‌های نخبه اطلاعاتی دزفول پرورش یافتگان سردار رشید هستند

این فرمانده ارشد نظامی، شهید پورمهدی را از جمله نیرو‌های تربیت یافته در مکتب اطلاعاتی شهید سپهبد غلامعلی رشید دانست و گفت: سردار شهید رشید اگرچه در رشته‌های مختلف از جمله مسایل نظامی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و تاریخی متبحر بود ولی در توان اطلاعاتی بی نظیر بود.

وی با اشاره به نگاه عمیق و راهبردی شهید رشید در کشف و پرورش رزمندگان مستعد در بخش اطلاعات افزود: نیرو‌های نخبه اطلاعاتی دزفول، چون سرداران شهید سوداگر، نصیرباغبان و پورمهدی پرورش یافتگان مکتب اطلاعاتی سردار رشید هستند.

ملت بزرگ ایران بار دیگر عزت خود را به دنیا نشان داد

این فرمانده و پیشکسوت دوران دفاع مقدس، با تجلیل از حضور حماسه آفرین و تاریخ ساز مردم در خیابان‌ها بیان کرد: ملت بزرگ ایران بار دیگر عزت، عظمت و اقتدار خود را به رخ تمام دنیا کشید.

وی افزود: حضور پرشکوه مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها موجب اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی، وحدت و همدلی و همچنین میثاق و عهد با رهبر معظم انقلاب و موجب دلگرمی رزمندگان است.

سردار سرتیپ پاسدار شهید محمدرضا پورمهدی پس از ۴۱ سال رفاقت با زخم‌ها و ترکش‌های بدنش و سال‌ها صبوری و تحمل درد و رنج به جامانده از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس، سرانجام در روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهید خود پیوست.

آیین تشییع پیکر این شهید والامقام روز پنجشنبه مورخ ۲۴مهرماه از حرم سبزقبا (ع) به طرف گلزار شهدای بهشت علی دزفول برگزار و پیکر این شهید سرافراز در جوار همرزمان شهیدش آرام گرفت.