به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کنفرانس بین‌المللی سیسیل دوره اسلامی با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در دانشگاه پالرمو ایتالیا برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش بین‌المللی، احمد پاکتچی، سفیر ایران در یونسکو سخنرانی کرد.

این همایش که طی دو روز برگزار شد، با حضور بیش از ۲۰ پژوهشگر حوزه سیسیل اسلامی از کشور‌های ایتالیا، آمریکا، ایران، تونس، عمان و پرتغال برگزار شد و این پژوهشگران به سخنرانی و ارائه مقالات پرداختند.

این کنفرانس با حضور پژوهشگران و متخصصانی از ایتالیا و کشور‌های دیگر، به بررسی حضور مسلمانان در جزیره سیسیل در دوران حکومت اسلامی و دوره نورمان‌ها، از قرن نهم تا دوازدهم میلادی، اختصاص دارد.

سابقه حضور مسلمانان و به‌ویژه فاطمیون در سیسیل، از مقاطع درخشان علم، هنر و ادب این سرزمین است که بزرگ‌ترین جزیره دریای مدیترانه به شمار می‌رود.

همکاری‌های دانشگاه پالرمو با دانشگاه‌های ایران در عرصه اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی از ارزشمندی قابل توجهی برخوردار است. بر همین اساس، قرار است در ادامه این همایش، سمیناری با همین موضوع و با حضور برخی مهمانان ایتالیایی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) در قم برگزار شود.