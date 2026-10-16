فعالیت کاروان‌های ترویج وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فصل زراعی، منجر به افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری بخش کشاورزی در شهرستان ورامین و کسب رتبه برتر تولید محصولات راهبردی در استان تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقدامات ترویجی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ورامین نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. استفاده کشاورزان این منطقه از دانش تخصصی و توصیه‌های کارشناسان مستقر در کاروان‌های ترویج، موجب جهش ۵۰ درصدی در بهره‌وری بخش کشاورزی در ابتدای فصل زراعی شده است.

این رویکرد علمی و ترویجی باعث شده است تا شهرستان ورامین در تولید محصولات راهبردی، جایگاه نخست استان تهران را به خود اختصاص دهد و الگویی برای ارتقای سطح تولید در منطقه باشد.