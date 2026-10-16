یادواره شهدای مدافع حرم گردان صابرین، سردار عاشورایی حاج فرشاد حسونی‌زاده، شهید روز تاسوعا محمد ظهیری و شهید فرامرز حسونی‌زاده، در یادمان سردار هور شهید حاج علی هاشمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهدای مدافع حرم گردان صابرین، سردار عاشورایی حاج فرشاد حسونی‌زاده، شهید روز تاسوعا محمد ظهیری و شهید فرامرز حسونی‌زاده، با سخنرانی حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی، مداحی و مرثیه‌سرایی حاج احمد خلف‌زاده، قاری قرآن دکتر حاج عبدالغفور خادم‌الرسول و اجرای کربلایی حشمت جلالی برگزار شد.

این یادواره به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، یادآوری جانفشانی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، نقش شهدا در اعتلای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

حجت‌الاسلام حاجتی در ابتدای سخنان خود با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا گفت: « شهدا در آزمون بزرگ تاریخ، با نثار جان خویش، سند افتخار و اقتدار این سرزمین را با خونِ پاکشان امضا کردند.

وی با تأکید بر اینکه یادواره شهدا تنها گرامیداشتِ خاطره‌ها نیست، افزود: «یادواره شهدا رعدِ کوبنده‌ای است که غبار غفلت را از دل‌ها می‌زداید و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان است.

حجت‌الاسلام حاجتی در ادامه با اشاره به ماندگاری راه شهیدان خاطرنشان کرد: «فریادِ رسا و بی‌پایان ما این است که تا آخرین نفس، پای آرمان‌های بلند این انقلاب و راهِ سرخِ شهیدان ایستاده‌ایم.